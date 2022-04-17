Депутаты Рязанской облдумы назвали свои доходы за 2021 год

Больше всех заработал Станислав Подоль — 31,97 млн рублей.

Депутаты Рязанской областной Думы отчитались о доходах за предыдущий год. Информация опубликована на сайте.

Больше всех заработал Станислав Подоль — 31,97 млн рублей. Депутаты Игорь Трубицын и Георгий Свид получили 28,76 и 20,4 млн рублей соответственно, Владислав Сафронов — 20,24 млн рублей. В топ-5 также вошел Владимир Рожков с доходом в 17,89 млн рублей.

По данным документа, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин задекларировал доход в 3,15 млн рублей. Среди тех, кто заработал меньше всего, — Петр Алабин с доходом 427 тысяч рублей и Татьяна Гусева — 435 тысяч рублей.