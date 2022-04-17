Безработным россиянам рассказали, какие выплаты им положены

Преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», на какие выплаты могут претендовать потерявшие работу россияне.

Преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм» , на какие выплаты могут претендовать потерявшие работу россияне.

Безработным прежде всего положено пособие по безработице, но ряде случаях возможна и матпомощь. Данилов пояснил, что пособие выплачивают после обращения в центр занятости по месту жительства с нужными документами. Размер выплат зависит от уровня дохода человека на последнем месте работы, учитываются нескольких условий. Выплаты не могут быть выше максимального размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент.

По словам эксперта, в первые три месяца к выплате положены 75% среднемесячного заработка, в следующие три месяца — 60%. В течение года заявитель может получить пособие не более шести месяцев, в ряде случаев — трех месяцев. Если заработка не было, размер пособия будет минимальным.

По истечении этого срока безработный может получить матпомощь, если центр занятости вынесет такое решение, добавил Данилов. Период ее получения также не может быть более полугода.