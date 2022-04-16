Жительница Спасского района украла обогреватель у 86-летней пенсионерки

В Спасском районе полицейские задержали 44-летнюю злоумышленницу, подозреваемую в краже обогревателя из дома пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Спасском районе полицейские задержали 44-летнюю злоумышленницу, подозреваемую в краже обогревателя из дома пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 86-летняя жительница села Ижевское и сообщила, что из ее дома пропал электрический обогреватель. Полицейские выяснили, что в день пропажи входная дверь несколько часов могла быть не заперта, пока хозяйка находилась дома. Из-за слабого слуха женщина могла не заметить злоумышленника.

Выяснилось, что несколько соседей видели 44-летнюю местную жительницу, которая несла по улице электрический обогреватель. Женщину разыскали и задержали.

По предварительной информации, 44-летняя злоумышленница была знакома с пенсионеркой и однажды заметила в ее доме электрический обогреватель. Воспользовавшись тем, что пенсионерка плохо слышит и часто забывает закрыть дверь, она пошла на преступление. Женщина проникла в жилище и незаметно забрала обогреватель, чтобы позже его продать.

Полицейские выяснили, кому подозреваемая сбыла краденое. Обогреватель нашли и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.