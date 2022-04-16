Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
Вск, 17
Пнд, 18
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
3 417
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
3 835
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
4 258
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
7 867
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Воронежской области при столкновении автобусов погибли два человека
Два человека погибли и 15 пострадали при столкновении двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Два человека погибли и 15 пострадали при столкновении двух автобусов Воронежской области. Об этом вечером в субботу, 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото с места ДТП появилось в соцсетях.

Как рассказали агентству, на 524-м километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус. В автобусах находился 51 человек, среди них один ребенок. Двое человек погибли, 15 пострадали, их госпитализировали.