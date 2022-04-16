В Воронежской области при столкновении автобусов погибли два человека

Два человека погибли и 15 пострадали при столкновении двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Два человека погибли и 15 пострадали при столкновении двух автобусов Воронежской области. Об этом вечером в субботу, 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото с места ДТП появилось в соцсетях.

Как рассказали агентству, на 524-м километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус. В автобусах находился 51 человек, среди них один ребенок. Двое человек погибли, 15 пострадали, их госпитализировали.