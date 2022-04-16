В Рязани водитель маршрутки оскорбил пассажиров

Жительницу Рязани «обложил матом» водитель маршрутки № 62. Об этом она рассказала Рязанской областной газете.

Жительницу Рязани «обложил матом» водитель маршрутки № 62. Об этом она рассказала Рязанской областной газете.

По словам Елены В., инцидент произошел в пятницу, 15 апреля, около 14:40, в автобусе с регистрационным номером 995ТТА.

Женщина зашла в салон на остановке «Приобанк», маршрутка двигалась в сторону площади Свободы. Во время движения водитель общался по видеосвязи. Одна из пассажирок, пожилая женщина, сделала мужчине замечание, чтобы он не отвлекался от дороги. Водитель, используя ненормативную лексику, приказал женщине замолчать.

В ситуацию вмешалась Елена В., которая указала водителю, что он не имеет права так разговаривать с пожилым человеком. После этого в адрес женщин полился поток мата и оскорблений. По словам рязанки, «водитель из ближнего зарубежья вел себя так, как будто он здесь хозяин, а местные жители никто».

Редакция издания направила обращение в Управление транспорта города, в котором попросила разобраться в этой ситуации и принять меры, соответствующие законодательству.