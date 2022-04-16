В Рязани прошел субботник в поселке Мирном

В Рязани в субботу, 16 апреля, провели уборку на месте будущего сквера в поселке Мирном. Субботник помогла организовать мэр Елена Сорокина.

В Рязани в субботу, 16 апреля, провели уборку на месте будущего сквера в поселке Мирном. Субботник помогла организовать мэр Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, 12 февраля на отчете перед жителями к ней подошли активисты поселка и рассказали о планах по благоустройству будущего сквера. Люди попросили помочь провести субботник и спилить дикорастущую поросль.