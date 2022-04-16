В Рязани прошел субботник в поселке Мирном
В Рязани в субботу, 16 апреля, провели уборку на месте будущего сквера в поселке Мирном. Субботник помогла организовать мэр Елена Сорокина.
В Рязани в субботу, 16 апреля, провели уборку на месте будущего сквера в поселке Мирном. Субботник помогла организовать мэр Елена Сорокина.
По словам Сорокиной, 12 февраля на отчете перед жителями к ней подошли активисты поселка и рассказали о планах по благоустройству будущего сквера. Люди попросили помочь провести субботник и спилить дикорастущую поросль.
«Рада, что сегодняшний дождь никого не испугал. Убрали зеленую зону в районе улицы Добролюбова. Собрали упавшие ветки, мусор, накопившийся за зиму, убрали ненужную поросль, захватили и береговую территорию. Красивое место! Пусть у жителей все получится! А мы будем помогать», — написала глава администрации города на своей странице