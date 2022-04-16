В Рязани подтопило 17 приусадебных участков
В рязанских Борках в результате подъема воды в Оке подтопило 17 приусадебных участков. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В рязанских Борках из-за подъема воды в Оке оказались подтопленными 17 приусадебных участков. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Жизнеобеспечение не нарушено. Пожарную безопасность обеспечивают расчеты. Медицинское обслуживание населения осуществляет ОКБ. Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Рязанской области —
Напомним, накануне стало известно о переливе объездной дороги Рязань — Заокское — Коростово. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.