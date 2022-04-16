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В Рязани на улице Высоковольтной обнаружили наркопритон
Сотрудники полиции обнаружили наркопритон на улице Высоковольтной в Рязани. Он был организован в квартире, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции обнаружили наркопритон на улице Высоковольтной в Рязани. Он был организован в квартире, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что в квартире 37-летнего рязанца собираются местные жители, потребляющие синтетические наркотики. В ходе проверки информация о наркопритоне подтвердилась, его деятельность пресекли.

В квартире злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли предметы и приспособления со следами синтетического наркотика. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержания притона для потребления наркотических средств). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.