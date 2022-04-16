В Рязани на Первомайском проспекте замкнуло контактную сеть троллейбусов
В Рязани произошло замыкание троллейбусной контактной сети. Инцидент случился днем в субботу, 16 апреля, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
В Рязани произошло замыкание троллейбусной контактной сети. Инцидент случился днем в субботу, 16 апреля, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Предположительно, это произошло из-за дождя. На участке затруднено движение.