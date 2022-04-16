В Минобороны сообщили о сбитом украинском самолете с партией иностранного оружия
Военнослужащие России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия. Это произошло в районе Одессы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Военнослужащие России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия. Это произошло в районе Одессы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что военно-транспортный самолет сбили российские средства противовоздушной обороны. Он доставлял крупную партию вооружения с Запада.
Также заявили о двух сбитых над населенными пунктами Лозовая и Веселая украинских беспилотниках.