В Минобороны сообщили о сбитом украинском самолете с партией иностранного оружия

Военнослужащие России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия. Это произошло в районе Одессы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.