В Курганской области произошло ДТП с четырьмя погибшими

В Кургане четыре человека погибли при столкновении двух машин. Авария произошла вблизи микрорайона Тополя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Кургане четыре человека погибли при столкновении двух машин. Авария произошла вблизи микрорайона Тополя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, авария произошла в 14:20 на 11-м километре автодороги Курган — Звериноголовское. Столкнулись ВАЗ 2115 и Volkswagen Tiguan. ВАЗ двигался в сторону областного центра, иномарка — во встречном направлении. В результате столкновения водитель ВАЗ и три его пассажира, среди которых подросток 2008 года рождения, погибли на месте.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.