В центре Рязани сняли на видео компанию, устроившую пикник вокруг костра
В центре Рязани заметили компанию молодых людей, которые вечером в пятницу, 15 апреля, развели костер и устроили пикник. Видео опубликовано в соцсетях.
В центре Рязани заметили компанию молодых людей, которые вечером в пятницу, 15 апреля, развели костер и устроили пикник. Видео опубликовано в соцсетях.
«Это Рязань, центр города, Высоковольтная, мединститут, парни жарят шашлычки», — прокомментировал автор поста Дмитрий Анохин.