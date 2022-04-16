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Россиян предупредили о мошенниках, создающих фальшивые онлайн-магазины
Жителей России предупредили о распространении фейковых онлайн-магазинов в интернете. Об этом рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Жителей России предупредили о распространении фейковых онлайн-магазинов в интернете. Об этом рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, мошенники стали чаще создавать фейковые онлайн-магазины с якобы недорогими и дефицитными товарами. В поисках определенного товара клиенты попадают на поддельные страницы и теряют деньги при оформлении заказа, который так и не получат. По словам Кузнецова, это одна из ключевых схем обмана.

Специалист пояснил, что технологии создания таких сайтов просты, они запускаются по шаблону, копируют дизайн оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым доверяют потребители.

«Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы», —добавил замглавы Сбербанка.

Кузнецов рекомендовал совершать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта следует тщательно изучить его: посмотреть, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице. Также стоит поискать в интернете отзывы об этом магазине.