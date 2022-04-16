Россия сняла ограничения на ввоз ряда фруктов из Турции

Ограничения снимаются на импорт перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Россия разрешила ввоз перцев и четырех видов фруктов из Турции. Об этом сообщил Роспотребнадзор .

Ограничения снимаются на импорт перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Решение приняли по результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов поставок качественной и безопасной продукции.

В Роспотребнадзоре пояснили, что контроль за содержанием пестицидов в турецких овощах и фруктах усиливается. В результате проверки центров производства и экспорта продукции специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований. Анализ не выявил превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ.

В ведомстве пояснили, что снятие ограничений поспособствует расширению ассортимента в российской торговле.