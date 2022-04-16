Рослякова рассказала о рязанцах, участвующих в спецоперации на Украине

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова ответила на вопрос о рязанцах, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Пост об этом она разместила в своих соцсетях.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова ответила на вопрос о рязанцах, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Пост об этом она разместила в своих соцсетях.

Рослякова пояснила, что ей задают много вопросов по поводу рязанцев, «которые хотят и идут участвовать в специальной военной операции».

«В силу ограничений не могу назвать точные цифры, хотя ими владею. Но считаю своим долгом сказать: да. Рязанцы никогда не оставались в стороне от задач, стоящих перед страной. Не остаются и сейчас», — говорится в публикации Анны Росляковой.