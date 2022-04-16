Путин подписал закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Статья внесена в Кодекс об административных правонарушениях. За публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне грозит административный штраф для граждан от 1000 до 2000 рублей либо административный ареста на срок до 15 суток. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 4000 рублей, юрлица заплатят от 10 до 50 тысяч.

За повторное совершение правонарушения физлицам грозит взыскание от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Должностные лица, нарушившие закон, могут получит штраф 5-20 тысяч рублей, либо их могут дисквалифицировать на полгода-год. Юрлицам грозит штраф 50-100 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.