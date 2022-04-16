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На личном приеме Сорокиной рассмотрели несколько обращений рязанцев
Мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием, на котором рассмотрели несколько вопросов, которые волнуют жителей. Об этом Сорокина сообщила в соцсетях.

Мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием, на котором рассмотрели несколько вопросов, которые волнуют жителей. Об этом Сорокина сообщила в соцсетях.

Одна из заявительниц обратилась с просьбой вернуть льготный проезд в маршрутке № 41. По информации управления транспорта, троллейбус № 1 практически дублирует коммерческий маршрут № 41 от Дягилево до площади Соборной. В этом случае, как пояснила глава администрации, приоритет отдается муниципальному маршруту. Сорокина поручила управлению транспорта наладить контроль за исполнением расписания движения троллейбуса № 1, на котором действуют льготы, особенно по вечерам.

Жительница коммунальной квартиры на улице Березовой, 3 обратилась с вопросом о начислении оплаты за общую жилплощадь, о невозможности пользоваться льготами.

«Поручила специалистам управления энергетики и ЖКХ вникнуть в ситуацию, вместе с представителями управляющей компании разобраться в вопросе. Нельзя одинокую женщину, инвалида, оставлять один на один с проблемой», — написала Сорокина.

Еще одна рязанка попросила привести в порядок междворовой проезд по улице Есенина в районе дома 39. Организация, отремонтировавшая проезд, обязана убрать грязь, обустроить примыкание. Мэр поручила управлению благоустройства взять ситуацию на контроль и пообещала лично проверить результат.

«У нас много активных людей, которые не могут пройти мимо грязи, оставленной строителями, мимо переполненной урны, мимо ржавого забора. Буду требовать от своих подчиненных такого же неравнодушия, вовлеченности и, конечно, результата», — заключила Сорокина.