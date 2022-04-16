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Главком ВМФ встретился с экипажем затонувшего в Черном море крейсера «Москва»
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в Севастополе встретился с экипажем ракетного крейсера «Москва», который 14 апреля затонул в Черном море. Минобороны показало экипаж впервые после случившегося.

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в Севастополе встретился с экипажем ракетного крейсера «Москва», который 14 апреля затонул в Черном море. Минобороны показало экипаж впервые после случившегося.

Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Минобороны. В сообщении говорится, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ. Евменов сообщил, что срочный состав экипажа крейсера будет уволен с мая по июнь в соответствии с законом и убудет к постановке на воинский учет.

Напомним, пожар на борту крейсера произошел в ночь на 14 апреля. Экипаж эвакуировали, «Москва» получила серьезные повреждения. Минобороны сообщило, что крейсер затонул в условиях шторма.