Главком ВМФ встретился с экипажем затонувшего в Черном море крейсера «Москва»

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в Севастополе встретился с экипажем ракетного крейсера «Москва», который 14 апреля затонул в Черном море. Минобороны показало экипаж впервые после случившегося.

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в Севастополе встретился с экипажем ракетного крейсера «Москва», который 14 апреля затонул в Черном море. Минобороны показало экипаж впервые после случившегося.

Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Минобороны. В сообщении говорится, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ. Евменов сообщил, что срочный состав экипажа крейсера будет уволен с мая по июнь в соответствии с законом и убудет к постановке на воинский учет.

Напомним, пожар на борту крейсера произошел в ночь на 14 апреля. Экипаж эвакуировали, «Москва» получила серьезные повреждения. Минобороны сообщило, что крейсер затонул в условиях шторма.