Фигуриста Евгения Семененко унесли на носилках после падения на шоу Плющенко
Российский фигурист Евгений Семененко упал и ударился головой об лед во время выступления на шоу Плющенко. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
Российский фигурист Евгений Семененко упал и ударился головой об лед во время выступления на шоу Плющенко. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
Семененко упал во время выполнения четверного прыжка. Он не смог самостоятельно подняться на ноги после падения. Спортсмена унесли на носилках под аплодисменты зрительного зала.
Семененко был участником Олимпиады в Пекине.