Актриса Любовь Толкалина уедет в Непал
Уроженка Рязанской области, российская актриса Любовь Толкалина рассказала о предстоящей поездке в Непал. Пост об этом она разместила в своем Telegram-канале.
Уроженка Рязанской области, российская актриса Любовь Толкалина рассказала о предстоящей поездке в Непал. Пост об этом она разместила в своем Telegram-канале.
«Доброе утро, примеряю спальник. Собираюсь в Непал. На Эверест», — подписала снимок Толкалина.
Напомним, в начале апреля актриса попала в больницу.