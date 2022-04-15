Зеленский попросил Байдена признать Россию «страной-спонсором терроризма»

Ранее законопроект о признании за Россией такого статуса в январе представил американский республиканец Джим Бэнкс. Документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина» и предлагает объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию «страной-спонсором терроризма». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на западное СМИ.

Ранее законопроект о признании за Россией такого статуса в январе представил американский республиканец Джим Бэнкс. Документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина» и предлагает объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма.

Такое же предложение американскому президенту озвучил Владимир Зеленский в телефонном разговоре. В свою очередь Байден не дал никаких обещаний по этому поводу. Он заявил, что хочет рассмотреть ряд предложений для усиления давлений на Москву.