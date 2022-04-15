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В Ухолове похоронили чиновника, погибшего в ДТП с локомотивом
Трагедия произошла в среду, 13 апреля.

В Ухолове похоронили бывшего главу городского поселения Михаила Зайцева. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Прощание состоялось в пятницу, 15 апреля.

Михаил Зайцев стал одной из жертв ДТП, произошедшего на железнодорожном переезде. Напомним, в среду, 13 апреля, в Lada Vesta врезался поезд. В аварии погибли два человека.

Зайцев возглавлял администрацию Ухоловского городского поселения с 2017 по 2020 годы. С 2021 по 2022 годы он был начальником управления ЖКХ районной администрации.

Михаила Зайцева похоронили на кладбище рабочего поселка Ухолово.