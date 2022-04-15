В Рязанской области на передающих станциях пройдут профилактические работы

Они состоятся в понедельник, 18 апреля.

На передающих станциях в Рязани и Мосолове в понедельник, 18 апреля, пройдут профилактические работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтерпола.

Работы начнутся в 2:00, а закончатся в 11:00 (станция в Мосолове) и в 16:00 (в Рязани). В это время может прерваться трансляция 20 цифровых, а также аналоговых ТВ-каналов и FM-станций.

Отмечается, что подобная профилактика необходима для бесперебойной работы оборудования.