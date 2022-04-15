В рязанские почтовые отделения поступили марки, посвященные ягодам

Отмечается, что к выпуску почтовых марок издали уникальный по внешнему виду конверт первого дня и изготовили штемпели специального гашения для 13 регионов России, в том числе для Рязани.

В почтовые отделения Рязанской области поступили марки с изображениями плодов клюквы, кизила, брусники и княженики арктической. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

Номинал марок — 50 рублей, размер 36,5×29 мм. Тираж каждой марки — 66 тысяч экземпляров.

Отмечается, что к выпуску почтовых марок издали уникальный по внешнему виду конверт первого дня и изготовили штемпели специального гашения для 13 регионов России, в том числе для Рязани. Оттиск гашения первого дня можно поставить в пятницу, 15 апреля, в почтовом отделении по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 49.

«Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира», — отметили в региональном отделении «Почты России».