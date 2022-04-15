В Рязани зафиксировали повышенное содержание формальдегида в воздухе

Специалисты зафиксировали превышение формальдегида, взвешенных веществ в микрорайоне Строитель, диоксида азота в поселке Сысоево.

В марте в Рязани зафиксировали повышенное содержание формальдегида в воздухе. Об этом сообщили в рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В марте воздух исследовали ежедневно на четырех стационарных постах. Специалисты зафиксировали превышение формальдегида, взвешенных веществ в микрорайоне Строитель, диоксида азота в поселке Сысоево.

Содержание диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероуглерода, сероводорода и фенола не превышало норму.