В Рязани участники акции «Бессмертный полк» пронесут портреты погибших во время спецоперации на Украине

Об этом стало известно на заседании регионального оргкомитета «Победа» в пятницу, 15 апреля.

В Рязани участники акции «Бессмертный полк» пронесут портреты погибших во время спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание « КП-Рязань ».

Заседание регионального оргкомитета «Победа» прошло в пятницу, 15 апреля.

На нем стало известно, что родственники, коллеги и друзья российских служащих, погибших на Украине, возьмут их фотографии на шествие.

Как заявил глава регионального штаба движения «Бессмертный полк» Алексей Царев, в 2022 году акция пройдет, в случае, если позволит эпидобстановка, 9 мая. Рязанцы понесут портреты солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Помогать в проведении акции будут 500 волонтеров. Перед этим они пройдут обучение.