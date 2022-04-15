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В Рязани участники акции «Бессмертный полк» пронесут портреты погибших во время спецоперации на Украине
Об этом стало известно на заседании регионального оргкомитета «Победа» в пятницу, 15 апреля.

В Рязани участники акции «Бессмертный полк» пронесут портреты погибших во время спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание «КП-Рязань».

Заседание регионального оргкомитета «Победа» прошло в пятницу, 15 апреля.

На нем стало известно, что родственники, коллеги и друзья российских служащих, погибших на Украине, возьмут их фотографии на шествие.

Как заявил глава регионального штаба движения «Бессмертный полк» Алексей Царев, в 2022 году акция пройдет, в случае, если позволит эпидобстановка, 9 мая. Рязанцы понесут портреты солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Помогать в проведении акции будут 500 волонтеров. Перед этим они пройдут обучение.