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В Рязани поздравили ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона
Их профессиональный праздник отмечается 17 апреля.

Руководство УМВД России по Рязанской области поздравило с персональным праздником ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечается 17 апреля.

Исполняющий обязанности начальника управления Дмитрий Григорьев поблагодарил пришедших за безупречную службу. По его словам, ветераны каждый день демонстрируют пример мужественности, добропорядочности и чести. Григорьев отметил, что и сегодня старожилы активно участвуют в работе подразделений, вносят практический вклад в предупреждение и пресечение преступлений, занимаются воспитанием молодежи и передают свой профессиональный опыт. Дмитрий Григорьев вручил собравшимся грамоты, благодарности и памятные подарки.

Кроме того, отличившимся ветеранам передали благодарственные письма от представителя общественной организации региона.

Также слова благодарности ветеранам за их труд и безупречную службу выразил замглавы регионального УМВД России Андрей Краснов. Он поблагодарил собравшихся в зале ветеранов за их высокий профессионализм и помощь в воспитании сотрудников. Это связано с тем, что дети многих присутствующих стали полицейскими. Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области пожелал старшим наставникам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа.

Также коллег поздравил глава совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Валерий Матвеенко. Он пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, радости и счастья.