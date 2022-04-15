В Рязани поймали 18-летнего юношу, ехавшего за рулем без «прав»

Как выяснилось, юноше, находившемся за рулем, недавно исполнилось 18 лет, но водительского удостоверения он не имел и управлял атомобилем знакомого.

В Рязани поймали 18-летнего юношу, который ехал за рулем автомобиля Nissan Almera без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции обратили внимание на машину на улице Мервинской. В салоне находились четверо молодых людей, которые были похожи на подростков. Полиция решила остановить машину для проверки совершеннолетия водителя.

Выяснилось, что молодому человеку недавно исполнилось 18 лет, но «прав» у него не было. Также он находился на рулем машины знакомого.

На место приехал экипаж ДПС ГИБДД. В отношении молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, по которому грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.