Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
10°
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
2 605
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
3 028
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
3 451
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
7 071
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани поймали 18-летнего юношу, ехавшего за рулем без «прав»
Как выяснилось, юноше, находившемся за рулем, недавно исполнилось 18 лет, но водительского удостоверения он не имел и управлял атомобилем знакомого.

В Рязани поймали 18-летнего юношу, который ехал за рулем автомобиля Nissan Almera без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции обратили внимание на машину на улице Мервинской. В салоне находились четверо молодых людей, которые были похожи на подростков. Полиция решила остановить машину для проверки совершеннолетия водителя.

Выяснилось, что молодому человеку недавно исполнилось 18 лет, но «прав» у него не было. Также он находился на рулем машины знакомого.

На место приехал экипаж ДПС ГИБДД. В отношении молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, по которому грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.