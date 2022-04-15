В Рязани на десяти участках с 25 апреля запретят стоянку
Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения и беспрепятственной механизированной уборки улиц.
На десяти рязанских участках дорог с 25 апреля запретят стоянку. Объявление появилось на сайте
Причиной ограничений назвали обеспечение безопасности дорожного движения и беспрепятственной механизированной уборки улиц.
В списке — следующие адреса:
- улица Кальная, дома №№ 5, 9, 11, 15, 17, 33;
- улица Затинная, дома №№ 4, 5, 23а, 24, 27б, 30 корпус 1, 34, 36;
- улица Пушкина (от улицы Семашко до улицы Гагарина), дома №№ 1, 1а, 2, 4, 6;
- улица Телевизионная дома №№ 1, 5, 9;
- дорога от улицы Братиславская до улицы Полетаева, дома №№ 27 корпус 1, 30, 28, 25 корпус 1, 25;
- улица Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов) в районе остановки;
- улица Новоселов;
- проезд Машиностроителей, дома №№ 6, 9.
- улица Кудрявцева, дома №№ 15, 19, 20, 34, 35, 61;
- улица Матросова (от улицы Халтурина до улицы Ломоносова), дома №№ 2а, 2б, 3, 3а, 5а, 7/5, 7.
На улицах появятся временные дорожные знаки «Стоянка по четным дням запрещена», «Стоянка по нечетным дням запрещена». Будет работать эвакуатор.