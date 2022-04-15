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В Рязани готовится к открытию пасхальная ярмарка
Пасхальная ярмарка по будням будет работать с 11:00 до 20:00, в выходные — с 9:00 до 20:00.

Тематическая пасхальная ярмарка на площади Победы будет работать в Рязани преддверии празднования Пасхи с 19 по 24 апреля. Организатор проекта — АНО «Агентство развития бизнеса». Свою продукцию — более 100 видов — горожанам представляют товаропроизводители из Рязани и районов области.

В частности рязанцы смогут приобрести куличи, творог, творожную массу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, яйца, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, сувениры, изделия ручной работы производителей из Скопина, Рязанского, Сапожковского, Спасского и Шиловского районов.

На территории пасхальной ярмарки будет открыта фуд-зона с кондитерскими изделиями, пирогами и горячими напитками. В течение работы ярмарки будут организованы тематические мастер-классы по декорированию сувенирных пасхальных яиц и деревянных игрушек, росписи пряников, завариванию чая, и изготовлению свечей.

Пасхальная ярмарка по будням будет работать с 11:00 до 20:00, в выходные — с 9:00 до 20:00.