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В отношении Google и Википедии столичный суд рассмотрит новые протоколы
Новые протоколы рассмотрят из-за игнорирования требования об удалении запрещенной в России информации. Заседания назначены на 21 апреля.

В отношении Google и Википедии столичный суд рассмотрит новые протоколы. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Новые протоколы рассмотрят из-за игнорирования требования об удалении запрещенной в России информации. Заседания назначены на 21 апреля.

«В отношении Google LLC, а также дела об административных правонарушениях в отношении Wikimedia Foundation, Inc по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Р. Ф. об административных правонарушениях назначены к рассмотрению в судебном заседании у мирового судьи судебного участка N422 Таганского района г. Москвы на 21 апреля 2022 на 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 соответственно», — рассказали агентству.

В отношении «Википедии» завели два протокола по части 2 статьи 13.41 КОаП. Фонду грозит штраф от четырех до восьми миллионов рублей. В отношении Google завели протокол по части 4 статьи 13.41 КОаП. Компании грозит штраф в размере 12 миллионов рублей.