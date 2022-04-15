В отношении Google и Википедии столичный суд рассмотрит новые протоколы. Об этом в пятницу, 15 апреля,
Новые протоколы рассмотрят из-за игнорирования требования об удалении запрещенной в России информации. Заседания назначены на 21 апреля.
«В отношении Google LLC, а также дела об административных правонарушениях в отношении Wikimedia Foundation, Inc по ч. 2 ст. 13.41
В отношении «Википедии» завели два протокола по части 2 статьи 13.41 КОаП. Фонду грозит штраф от четырех до восьми миллионов рублей. В отношении Google завели протокол по части 4 статьи 13.41 КОаП. Компании грозит штраф в размере 12 миллионов рублей.