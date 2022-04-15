В облдуме прокомментировали отчет главы региона о результатах работы в 2021 году

На вопросы всех фракций ответил губернатор. Председатель областной думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что доклад губернатора охватывает все сферы деятельности исполнительных органов власти.

В четверг, 14 апреля, во время заседания облдумы рассмотрели отчет губернатора Рязанской области о результатах деятельности правительства в 2021 году.

На вопросы всех фракций ответил губернатор. Председатель областной думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что доклад губернатора охватывает все сферы деятельности исполнительных органов власти.

«Многое было сделано для поддержки различных отраслей экономики. Есть очевидный рост. Это касается и жилищного строительства, и переработки, и, особенно, сельского хозяйства», — сказал глава регионального парламента. По его словам, совместную работу провели над законодательством с целью повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налоговую базу и доходную часть бюджета.

" Это позволяет нам продолжить работу над реализацией задач социального характера. Одна их важнейших — это развитие здравоохранения, — заявил глава регионального парламента", — сказал Аркадий Фомин.

Он привел в пример строительство в Рязани нового корпуса онкодиспансера, который введут в эксплуатацию уже в конце этого года.

Глава парламента призвал решить вопросы доступности медицины, нехватки узких специалистов в сельской местности.

Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Пупков отметил, что большая часть ответа губернатора была посвящена социальной сфере.

Депутат напомнил, что вопросы оказания медпомощи, образования, соцзащиты населения стояли на первом плане время коронавирусных ограничений. По его словам, особое внимание на них власти обращают во время действия санкций.

Также депутаты подняли тему демографии. Представитель фракции КПРФ в Рязанской областной думе Виктор Малюгин отметил, что в 2021 году население снизилось. Он добавил, что важно стремиться к достойному уровню пенсий и зарплат. Малюгин предложил в качестве инструмента использовать опыт советского периода. Руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров акцентировал внимание на экономических сложностях, с которыми сталкиваются муниципальные предприятия. Он сообщил что под угрозой закрытия находится МУП «Спасский хлебокомбинат». Парламентарий сообщил, что предприятие вынуждено распродавать оборудование, сокращать работников. Сидоров сообщил, что губернатор пообещал взять ситуацию под контроль.

Депутаты также озвучили вопросы, касающиеся экологической ситуации. Лидер фракции ЛДПР Никита Усачев, возглавляющий комитет по экологии и природопользованию, уточнил, что от рязанцев поступает много жалоб на качество воздуха. Он рассказал, что, хотя работа по этому направлению ведется, проблема пока стоит остро.

Комментируя отчет, председатель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина отметила, что у губернатора есть понимание проблем, которые существуют в регионе, и, главное, — есть понимание того, как они должны решаться.

Руководитель фракции «Новые люди» Вадим Польевтов добавил, что разговор с Николаем Любимовым прошел конструктивно. По мнению парламентария, на правительство региона сейчас ложится тройная нагрузка: необходимо выстроить импортозамещение, поддержать предпринимателей и большое внимание уделить бюджетной сфере, не забывая про образование и медицину. Депутат выразил уверенность в том, что все задачи будут выполнены.