В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала СВР Украины

Отмечается, что девушек использовали в качестве информаторов, а также для выполнения поручений и диверсий.

Российские силовики нашли в Херсоне данные почти на 20 эскортниц, которых использовала Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что девушек использовали в качестве информаторов, а также для выполнения поручений и диверсий.

Информацию о них нашли в офисном здании, где располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой.

Секретный отдел обнаружили благодаря наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб.

Собеседник агентства пояснил, что на эскортниц перед вербовкой собирали данные в пабликах в соцсетях и при личном общении. После этого им предлагали «интересную личную перспективу».

Чаще всего девушкам предлагали замужество на Западе или в России или знакомства «состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». Отмечается, что их будущее определялось «в зависимости от талантов самих девушек».

По словам собеседника агентства, наименее интересной была работа информатором. «Более способных» передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ, после чего они получали задания «в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием».

Всего информатор передал российским силовикам данные и фотокопии анкет для знакомств с гражданами России и иностранцами 20 жительниц Херсона.