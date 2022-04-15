В Госдуме предложили отменить пошлины за получение детских документов

Соответствующее предложение поступило от первого замруководителя фракции ЛДПР Василия Власова.

В России предложили отменить госпошлину за получение детских документов. Соответствующее предложение поступило от первого замруководителя фракции ЛДПР Василия Власова, сообщило RT.

Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить госпошлину за получение документов для несовершеннолетних. По мнению депутата, эта мера необходима для поддержки семей с детьми, так как дети — «важнейший приоритет государственной политики».

Госпошлину предлагают отменить на получение и замену свидетельства о рождении, паспорта и загранпаспорта, пока гражданину не исполнится 18 лет.