В День Победы в Рязани выступит Дмитрий Харатьян

Мероприятия на День Победы пройдут оффлайн: в городе пройдет парад, возложение цветов у Скорбященского мемориала, шествие «Бессмертного полка», «Валься Победы», показ фильмов, мастер-классы и вечерний концерт, хедлайнером которого станет Дмитрий Харатьян.

В День Победы, 9 мая, в Рязани выступит артист Дмитрий Харатьян. Об этом заявил губернатор Николай Любимов, сообщил ТКР.

Мероприятия на День Победы пройдут оффлайн. В городе состоятся парад, возложение цветов у Скорбященского мемориала, шествие «Бессмертного полка», «Вальс Победы», показ фильмов, мастер-классы и вечерний концерт, хедлайнером которого станет Дмитрий Харатьян. Также в Рязани запустят фейерверк.

«Люди соскучились, истосковались. Люди 9 мая воспринимают как самый большой праздник. Надо провести его так, потому что это действительно великое для всех чувство», — отметил губернатор региона.