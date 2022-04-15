Убийцу заключенного в саратовской колонии взяли под стражу

10 апреля в Саратовской области между заключенными исправительной колонии № 4 произошел конфликт на бытовой почве. 35-летнему мужчине нанесли колото-резаные ранения в грудь и шею.

Подозреваемого в убийстве заключенного в саратовской колонии взяли под стражу. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление ведомства.

10 апреля в Саратовской области между заключенными исправительной колонии № 4 произошел конфликт на бытовой почве. 35-летнему мужчине нанесли колото-резаные ранения в грудь и шею. Потерпевший скончался от полученных ран. Также травмы получили еще трое осужденных.

Следственный комитет установил личность убийцы. Им оказался 24-летний осужденный, отбывающий наказание в этой же колонии. Его заключили под стражу.

С подозреваемым проводят следственные действия, допрашивают осужденных и сотрудников колонии. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.