Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
10°
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
2 605
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
3 028
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
3 451
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
7 071
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Тюменского школьника задержали по подозрению в подготовке массового убийства
Обыск в доме восьмиклассника прошел в четверг, 14 апреля. Помимо электроники, у школьника изъяли килограмм селитры, обрезок трубы, семь ножей.

В Тюмени задержали школьника по подозрению в подготовке массового убийства. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Отмечается, что 14-летний Алим интересовался движением «Колумбайн» (запрещено на территории России) — искал тематические паблики, вступал в чаты. По версии следствия, он готовился к шутингу.

Обыск в доме восьмиклассника прошел в четверг, 14 апреля. Помимо электроники, у школьника изъяли килограмм селитры, обрезок трубы, семь ножей.

Как пишет telegram-канал, на подростка завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Его направили в областную психиатрическую больницу — там пройдет экспертиза.

Отмечается, что мальчик живет в неполной семье — с отцом и бабушкой. Издание отмечает, что знакомым Алим как-то признавался, что «варит нитроглицерин».