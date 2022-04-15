Тюменского школьника задержали по подозрению в подготовке массового убийства

Обыск в доме восьмиклассника прошел в четверг, 14 апреля. Помимо электроники, у школьника изъяли килограмм селитры, обрезок трубы, семь ножей.

В Тюмени задержали школьника по подозрению в подготовке массового убийства. Об этом сообщил telegram-канал Baza .

Отмечается, что 14-летний Алим интересовался движением «Колумбайн» (запрещено на территории России) — искал тематические паблики, вступал в чаты. По версии следствия, он готовился к шутингу.

Обыск в доме восьмиклассника прошел в четверг, 14 апреля. Помимо электроники, у школьника изъяли килограмм селитры, обрезок трубы, семь ножей.

Как пишет telegram-канал, на подростка завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Его направили в областную психиатрическую больницу — там пройдет экспертиза.

Отмечается, что мальчик живет в неполной семье — с отцом и бабушкой. Издание отмечает, что знакомым Алим как-то признавался, что «варит нитроглицерин».