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Совфед: среди украинских пленных есть военные стран НАТО
Об этом заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов.

Во время спецоперации на Украине среди пленных обнаружили военных стран НАТО. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, передали РИА Новости.

По его словам, Запад «продолжает вести войну против России руками украинцев и наемников».

«У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле», — сказал он.