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СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях В. С. России в Буче
Ранее ряд украинских и западных СМИ опубликовали видео с телами мирных жителей в Буче. В их убийстве обвинили российскую армию. Однако Минобороны заявило, что материалы о преступлениях в этом населенном пункте не соответствуют действительности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за фейки о действиях российских военных в Буче Киевской области. Информацию об этом в пятницу, 15 апреля, опубликовали в журнале следкома «Zаписки следователя».

«СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», — говорится в статье.

Ранее ряд украинских и западных СМИ опубликовали видео с телами мирных жителей в Буче. В их убийстве обвинили российскую армию. Однако Минобороны заявило, что материалы о преступлениях в этом населенном пункте не соответствуют действительности. В свою очередь глава С. К. Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку всем, кто причастен к провокации по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).