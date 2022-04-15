СК возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях В. С. России в Буче

Ранее ряд украинских и западных СМИ опубликовали видео с телами мирных жителей в Буче. В их убийстве обвинили российскую армию. Однако Минобороны заявило, что материалы о преступлениях в этом населенном пункте не соответствуют действительности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за фейки о действиях российских военных в Буче Киевской области. Информацию об этом в пятницу, 15 апреля, опубликовали в журнале следкома « Zаписки следователя ».

«СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», — говорится в статье.