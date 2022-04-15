СК изучит данные, озвученные в интервью Зеленским западному СМИ

Речь идет об интервью, которое Зеленский дал журналистам «Би-би-си». Он заявил, что Украина заранее готовилась к «войне» с Россией. Поэтому киевские власти хотели вступить в НАТО и запрашивали поддержку у западных стран.

Следственный комитет изучит информацию, которую президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью западному СМИ. Соответствующее поручение главы С. К. Александра Бастрыкина в пятницу, 15 апреля, опубликовали в telegram-канале следкома.

Речь идет об интервью, которое Зеленский дал журналистам «Би-би-си». Он заявил, что Украина заранее готовилась к «войне» с Россией. Поэтому киевские власти хотели вступить в НАТО и запрашивали поддержку у западных стран.

«Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния. При подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны», — говорится в сообщении.