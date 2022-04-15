Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
10°
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
2 723
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
3 147
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
3 565
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
7 189
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СК изучит данные, озвученные в интервью Зеленским западному СМИ
Речь идет об интервью, которое Зеленский дал журналистам «Би-би-си». Он заявил, что Украина заранее готовилась к «войне» с Россией. Поэтому киевские власти хотели вступить в НАТО и запрашивали поддержку у западных стран.

Следственный комитет изучит информацию, которую президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью западному СМИ. Соответствующее поручение главы С. К. Александра Бастрыкина в пятницу, 15 апреля, опубликовали в telegram-канале следкома.

Речь идет об интервью, которое Зеленский дал журналистам «Би-би-си». Он заявил, что Украина заранее готовилась к «войне» с Россией. Поэтому киевские власти хотели вступить в НАТО и запрашивали поддержку у западных стран.

«Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния. При подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны», — говорится в сообщении.