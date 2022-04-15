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Сенатор Климов заявил, что военная операция на Украине скоро закончится
«Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать», — сказал сенатор.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что военная операция на Украине скоро закончится. Об этом передает РИА Новости.

«Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать», — сказал сенатор.

Он отметил, что операция закончится, как только Украина станет безопасной для России и всего мира. По его словам это произойдет «в недалеком будущем».

Климов добавил, что страны Запада продолжают поставки вооружений на Украину и тем самым «заливают костер бензином».