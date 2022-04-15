Сенатор Климов заявил, что военная операция на Украине скоро закончится

«Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать», — сказал сенатор.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что военная операция на Украине скоро закончится. Об этом передает РИА Новости .

«Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать», — сказал сенатор.

Он отметил, что операция закончится, как только Украина станет безопасной для России и всего мира. По его словам это произойдет «в недалеком будущем».

Климов добавил, что страны Запада продолжают поставки вооружений на Украину и тем самым «заливают костер бензином».