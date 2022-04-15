Сасовца осудили за угрозы сожительнице убийством

Инциденты произошли в апреле и июне 2021 года.

Сасовца осудили за угрозы сожительнице убийством. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Первый инцидент произошел в апреле 2021 года. Неоднократно судимый мужчина поругался с сожительницей в квартире. Во время ссоры пьяный сасовец замахнулся ножом на женщину и угрожающе сказал ей: «Я тебя сейчас убью, зарежу!». Потерпевшая испугалась угрозы.

Второй инцидент случился в июне 2021 года. В квартире в Сасове мужчина вновь в пьяном состоянии угрожал той же сожительнице убийством. На этот раз он замахнулся сковородкой.

Подсудимый признал вину.

Его приговорили к одному году двум месяцам условного срока. Испытательный срок составит один год.

Приговор вступил в законную силу.