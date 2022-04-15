Рязанцу ограничили подачу газа за долги

Абоненту направляли уведомления об оплате задолженности, но он их игнорировал.

Рязанцу за долги ограничили подачу газа. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Рязань» совместно с судебными приставами отключили от системы газоснабжения квартиру в элитном доме в центре Рязани. Владелец квартиры не платил за газ и накопил около 330 тысяч рублей долга.

Абоненту направляли уведомления об оплате задолженности, но он их игнорировал.

Поставщик газа обратился в суд. Октябрьский районный суд выдал исполнительный лист о принудительном ограничении подачи газа.

Чтобы восстановить подачу газа, абоненту должен оплатить сумму долга, стоимость работ по отключению и последующему подключению газового оборудования, а также судебные издержки и пени. Общая сумма составляет более 210 тысяч рублей.