Рязанцу ограничили подачу газа за долги

Рязанцу за долги ограничили подачу газа. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Сотрудники «Газпром межрегионгаз Рязань» совместно с судебными приставами отключили от системы газоснабжения квартиру в элитном доме в центре Рязани. Владелец квартиры не платил за газ и накопил около 330 тысяч рублей долга.
Абоненту направляли уведомления об оплате задолженности, но он их игнорировал.
Поставщик газа обратился в суд. Октябрьский районный суд выдал исполнительный лист о принудительном ограничении подачи газа.
Чтобы восстановить подачу газа, абоненту должен оплатить сумму долга, стоимость работ по отключению и последующему подключению газового оборудования, а также судебные издержки и пени. Общая сумма составляет более 210 тысяч рублей.