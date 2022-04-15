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Рязанцев пригласили на городской субботник
На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.

В Рязани в субботу, 16 апреля, пройдет общегородской субботник. Об этом сообщил сайт мэрии.

Субботник пройдет с 9:00 до 11:00 во всех районах Рязани.

Уборку организуют на участках:

  • улица Строителей от дома № 1 В до дома № 5в;
  • сквер Победы;
  • зеленая зона на улице Советской Армии от улицы Новоселов до улицы Зубковой;
  • зеленая зона на улице Октябрьской от путепровода до улицы Магистральной;
  • обочина пешеходной дорожки от улицы Керамзавода, дом№ 5а до Михайловского шоссе;
  • зеленая зона на улице Юбилейной;
  • улица Соборная, дом № 36а;
  • зеленая зона на улице Новоселов от дома № 1 до перекрестка улицы Тимакова;
  • Верхний городской парк;
  • поселок Мирный (по улице Добролюбова).

На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.