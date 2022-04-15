Рязанцев пригласили на городской субботник

На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.

В Рязани в субботу, 16 апреля, пройдет общегородской субботник. Об этом сообщил сайт мэрии.

Субботник пройдет с 9:00 до 11:00 во всех районах Рязани.

Уборку организуют на участках:

улица Строителей от дома № 1 В до дома № 5в;

сквер Победы;

зеленая зона на улице Советской Армии от улицы Новоселов до улицы Зубковой;

зеленая зона на улице Октябрьской от путепровода до улицы Магистральной;

обочина пешеходной дорожки от улицы Керамзавода, дом№ 5а до Михайловского шоссе;

зеленая зона на улице Юбилейной;

улица Соборная, дом № 36а;

зеленая зона на улице Новоселов от дома № 1 до перекрестка улицы Тимакова;

Верхний городской парк;

поселок Мирный (по улице Добролюбова).

На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.