Рязанцев пригласили на городской субботник
На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.
В Рязани в субботу, 16 апреля, пройдет общегородской субботник. Об этом сообщил
Субботник пройдет с 9:00 до 11:00 во всех районах Рязани.
Уборку организуют на участках:
- улица Строителей от дома № 1 В до дома № 5в;
- сквер Победы;
- зеленая зона на улице Советской Армии от улицы Новоселов до улицы Зубковой;
- зеленая зона на улице Октябрьской от путепровода до улицы Магистральной;
- обочина пешеходной дорожки от улицы Керамзавода, дом№ 5а до Михайловского шоссе;
- зеленая зона на улице Юбилейной;
- улица Соборная, дом № 36а;
- зеленая зона на улице Новоселов от дома № 1 до перекрестка улицы Тимакова;
- Верхний городской парк;
- поселок Мирный (по улице Добролюбова).
На уборку могут прийти все желающие, с собой нужно иметь перчатки. Инвентарь выдадут сотрудники дирекции благоустройства города.