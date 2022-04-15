Рязанца задержали за кражу коляски и самоката

О пропаже имущества с лестничной площадки сообщила 28-летняя женщина.

В Рязани мужчину задержали за кражу детской коляски и самоката. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала о пропаже имущества с лестничной площадки от ее квартиры. Там рязанка оставила коляску и самокат. После она вышла на улицу. Вернувшись, она не увидела вещей на месте.

Оперативники предположили, что преступника привлекло то, что предметы были оставлены без противоугонных приспособлений. Опрашивая жителей, они получили данные, что один из соседей хвастался приятелю о будущих солидных финансовых поступлениях.

Полицейские заинтересовались информацией и пришли к 27-летнему рязанцу. У него нашли коляску и самокат. Мужчину задержали, а вещи изъяли.

По предварительным данным, рязанец обратил внимание на имущество, когда спускался на улице. Вещи он планировал в дальнейшем продать.

На рязанца завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.