Россиянам рассказали, повлияют ли санкции на стоимость мяса

По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, оснований для подорожания мясной продукции нет, так как доля импортного мяса в России крайне мала. Поэтому транспортировка если и повлияет на стоимость зарубежного мяса, то незначительно. Но есть другие факторы.

Россиянам рассказали, подорожает ли мясо из-за санкций. Разъяснение в пятницу, 15 апреля, дал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в интервью радио Sputnik.

По его словам, оснований для подорожания мясной продукции нет, так как доля импортного мяса в России крайне мала. Поэтому транспортировка если и повлияет на стоимость зарубежного мяса, то незначительно.

Юшин также заявил, что Россия больше вывозит мяса из страны, чем ввозит ее. Но есть риск, что подорожает себестоимость производства на 15-20%. В этом случае говорить о ценах в магазинах пока рано.

«Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке», — сказал эксперт.