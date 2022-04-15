Россиянам рассказали, повлияют ли санкции на стоимость мяса

Россиянам рассказали, подорожает ли мясо из-за санкций.
По его словам, оснований для подорожания мясной продукции нет, так как доля импортного мяса в России крайне мала. Поэтому транспортировка если и повлияет на стоимость зарубежного мяса, то незначительно.
Юшин также заявил, что Россия больше вывозит мяса из страны, чем ввозит ее. Но есть риск, что подорожает себестоимость производства на 15-20%. В этом случае говорить о ценах в магазинах пока рано.
«Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке», — сказал эксперт.