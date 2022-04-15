Российским авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей для возврата денег за отмененные рейсы

Распоряжение подписал глава камбина Михаил Мишустин.

Авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей для возврата денег за отмененные рейсы. Об этом сообщило РИА Новости .

Распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин. По данным в сообщении кабмина, ведомство обеспечит возможность возврата денег за рейсы, отмененные из-за внешних ограничений, а также закрытия аэропортов на юге и в центральной части России.

Уточняется, что средства переведут компаниям. Они вернут стоимость билетов гражданам. Государственная поддержка позволит перевозчикам сохранить собственные оборотные средства.

Помимо этого, Мишустин подписал распоряжение, по которому более 1,5 миллиарда рублей выделят на компенсацию операционных расходов в южных и центральных регионах России. Отмечается, что решения стали частью плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики страны при санкционном давлении.