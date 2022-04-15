Путин заработал за 2021 год 10,2 миллиона рублей

Данные Кремля опубликовало РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,2 миллиона рублей. Такой доход он задекларировал, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Кремля.

Годовой заработок главы государства стал больше на 200 тысяч рублей. В 2020 году он внес в декларацию 9,994 миллиона рублей.

Также в документах значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. В пользовании президента — квартира 153,7 квадратных метров с гаражным местом 18 квадратных метров.

Помимо этого в декларации есть два автомобиля: «Нива» и «ГАЗ М21», а также прицеп «Скиф».