Приложение Альфа-банка удалили из App Store

Ранее банк попал под санкции США. Компании заморозили активы и запретили проводить операции с ними физлицам и юрлицам.

Приложение Альфа-банка удалили из App Store. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил банк в своем официальном telegram-канале.

Ранее банк попал под санкции США. Компании заморозили активы и запретили проводить операции с ними физлицам и юрлицам.

В банке уточнили, что если приложение уже было установлено, то оно доступно в прежнем режиме. Но скачать его повторно на айфон пока невозможно. В случае отказа работы приложения, представители банка посоветовали зайти в систему через интернет-банк «Альфа-Онлайн», который работает и на компьютере, и на телефоне.

На данный момент приложение доступно в Google Play.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка