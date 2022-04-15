Пострадавшего при обстреле двухгодовалого ребенка из Брянской области перевели на лечение в Москву

Ребенок получил ранение головы, когда ВСУ обстреляли поселок Климово.

Двухгодовалого ребенка, который пострадал при обстреле в Брянской области, перевели на лечение в Москву. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ребенок получил ранение головы, когда ВСУ обстреляли поселок Климово.

«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — сказал Кузнецов.

В четверг украинские военные обстреляли поселок в Брянской области. В результате пострадали восемь человек, шесть из которых госпитализированы. В их числе беременная женщина, двухгодовалый ребенок и 74-летняя женщина.